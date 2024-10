Die Anforderungen an die Intralogistik sind hoch. Angesichts von Fachkräftemangel, Kostendruck, komplexen Lieferketten, dem Wunsch nach Nachhaltigkeit und dringend benötigter Digitalisierung suchen viele Unternehmen nach Lösungen, um ihre Intralogistikprozesse zu optimieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.



Besonders gefragt sind flexible wie skalierbare Lösungen zur schrittweisen Automatisierung. Die Experten von SSI Schäfer, DS Automotion, Ro-Ber sowie SWAN stellten unter anderem Kommissionierlösungen mit Mobile Robots, AGVs, Portalrobotern und Routenzügen vor, Referenzen aus dem Bereich der Fashion- und Tiefkühllogistik sowie aus dem Bereich Software die Emulation zur Prozessoptimierung in der Realisierungsphase. Ergänzt wurden die Vorträge und Diskussionen durch Live-Produktvorführungen des SSI Schäfer Piece Picking und Case Picking, den Mobile Robots Lösungen mit RackBots und AGVs sowie dem Flat Pack Picking System.