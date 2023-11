Georg Feith ist Geschäftsführer der CAG Holding, der die Neuman Aluminium Gruppe angehört. Nun trat Feith per 15. November 2023 in Personalunion in die Geschäftsführung der Neuman Aluminium Gruppe ein. Feith hat einen Abschluss in Gesteinshüttenwesen an der Montanuniversität Leoben und einen MBA an der University of California gemacht. Seit bereits 30 Jahren ist er in verschiedenen Funktionen für Unternehmen im Besitz von Cornelius Grupp tätig, zuletzt als CEO der Stölzle Glass Group. In einer Unternehmensaussendung wird der Eigentümer Grupp zitiert: „Ich freue mich sehr, dass Georg Feith nach seinen erfolgreich abgeschlossenen Aufgaben bei Glanzstoff Industries und Stoelzle Glass Group wieder zu Neuman Aluminiumzurückkehrt.“



Auch Georg Feith freut sich laut dem Schreiben auf seinen neuen Verantwortungsbereich: „Ich bedanke mich für das Vertrauen und möchte das nachhaltige Wachstum der Neuman Aluminium in enger Abstimmung mit der Eigentümerfamilie vorantreiben.“

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!