Aber was macht die Planung in einem Unternehmen, wenn es solche stabilen Prozessketten gibt? Diese Mitarbeitenden greifen nicht mehr ständig in den Prozess ein und löschen Feuer, was Viele für normal halten. Sie entwickeln das bestehende System kontinuierlich weiter. Ändernde Kundenanforderungen, technologische Möglichkeiten, Ideen von Mitarbeitenden – all das gilt es in den Verbesserungsprozess zu integrieren. Die Planungsabteilung übernimmt in einer solch transparenten und reifen Prozesslandschaft die Aufgabe der kontinuierlichen Verbesserung.



Wenn Sie jetzt meinen, sowas gäbe es nicht: Doch, gibt es, es ist nur nicht sehr weit verbreitet. Menschen haben sich an Probleme und das dazugehörige Feuerlöschen gewöhnt. Aber es hält einen nichts davon ab, den eigenen Prozess auf Basis des eindeutigen Systems zu entwickeln.