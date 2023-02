Richard Heindl, Präsident der Heitec Gruppe, blickt positiv auf 2023. "Mit dem höchsten Auftragsbestand unserer Geschichte, neuen strategischen Grundpfeilern und gebündelten Kräften sind wir mit viel Elan in dieses Jahr gestartet", schreibt er in einer Aussendung des Unternehmens.

Aktuell gibt es einige Neuigkeiten von den Automatisierern. Einerseits wurde die Heitec Holding GmbH gegründet, die als Dachgesellschaft für die Heitec AG und die Beteiligungsfirmen der Heitec Gruppe fungiert. Damit wurde auch eine neue Führungsperson an die Spitze der Heitec AG gesetzt: Michael Frieß. Die vorigen Geschäftsführer Richard Heindl und Johannes Feldmayer werden nun als Präsident und Generalbevollmächtigter die Holding GmbH leiten.

Frieß, der seit 2018 als Managing Director bei Heitec PTS tätig war, sagt zu seinen Vorhaben als neuer CEO:



"Nun ist es an der Zeit, die Entwicklung zu einem Komplettanbieter technologisch anspruchsvoller und bedarfsgerechter Lösungen in den Bereichen Elek­tronik, Automation, Maschinenbau und Digitalisierung umzusetzen". In der Elektronik will sich das Unternehmen im­mer mehr auf Systemlösungen fokussieren. Dazu sollen die Geschäftsgebiete Automatisierung, Elektronik sowie Produktions­ und Prüfsysteme werden immer enger vernetzt werden, um Synergien im operativen Geschäft zu generieren