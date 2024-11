Er legt allerdings großen Wert darauf, dass sein Gigaplant-Konzept nicht nur den Investoren, sondern vor allem auch dem Klima nutzen soll. Der Begriff „Sub Zero“ steht dafür, dass der Atmosphäre bei der Methanolproduktion mehr Kohlendioxid entzogen als bei der späteren Verbrennung freigesetzt wird. Laut Due Diligence entfernt eine Gigaplant jedes Jahr mittels DAC netto mehr als 6,2 Milliarden Tonnen an CO2 aus der Atmosphäre. Den dabei entstehenden Kraftstoff bezeichnet die Obrist Group als „aFuel“ für „Atmospheric Fuel“. Als Nebeneffekt entstehen dabei rund 228.000 Tonnen Kohlen­stoff im Jahr, aus dem sich Kohlen­stofffasern oder Kunststoffe herstellen lassen, was das CO2 dauerhaft bindet und zugleich die Wirtschaftlichkeit der Anlage weiter steigert. „Viele meiner Gesprächspartner in Baku waren beeindruckt, wie technisch konkret, durchgerechnet und mit einer Due Diligence unterlegt das Konzept der Gigaplants zur Methanolproduktion ist“, sagt Frank Obrist über seine Begegnungen auf der COP29.

Die Diskussionen um die weltweiten Erhöhungen der staatlichen Budgets zur Klimarettung in Baku kommen dem Obrist-Ansatz ebenfalls entgegen. Frank Obrist erklärt: „Die Anschub­finanzierung für die Gigaplants wird in vielen Fällen sicherlich durch staatliche Mittel erfolgen. Die Aufstockung der dafür vorgesehenen Finanzressourcen stellt also eine gute Nachricht für das Klima, alle Konzepte zur Reduzierung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre und damit auch für uns dar.“