In sechs Messehallen werden Anfang Mai die Weiterentwicklungen aus den Bereichen Visiontechnologie, Bildverarbeitung, Sensortechnik sowie Mess- und Prüftechnikinteressierte präsentiert. "Unsere Messen stehen für den unmittelbaren Praxisbezug und die konkrete Anwendbarkeit“, erklärt die Messeveranstalterin Bettina Schall, Geschäftsführerin der P. E. Schall GmbH & Co. KG. Die Control bezeichnet sie als Tempomacherin in Sachen Qualitätssicherung.

Internationales Publikum

Für die QS-Branche ist die Control eine international besetzte Leitmesse. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause hat sich ein großer Bedarf an fachlichem Austausch über Neuentwicklungen angestaut. Denn Automatisierung und Digitalisierung, kontaktlose Abläufe, Remote-Services, kleine Losgrößen, Null-Fehler-Fertigung, Datenanalysen und eine durchgehende Prozess-Rückverfolgung haben der Qualitätsüberprüfung und Qualitätssicherung jeglicher Abläufe eine neue Notwendigkeit verliehen. Daher waren QS-Lösungen noch nie so bedeutsam wie derzeit, wie es in einer Aussendung des Veranstalters heißt.

Sonderschau und Fachforen

Die Sonderschau „Berührungslose Messtechnik“ ist traditionell ein fest etablierter Marktplatz der Innovationen auf der Control. Firmen und Forschungseinrichtungen zeigen hier gemeinsam neue Systeme der berührungslosen und zerstörungsfreien Mess- und Prüftechnik. Ebenso etabliert ist die starke Kooperations-Gemeinschaft mit dem Fraunhofer Institut IPA, die auch auf der Control 2022 mit ihrem international beachteten Eventforum vertreten sein wird. Hier werden Trends in der Qualitätssicherung samt moderner Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) präsentiert. Es wird außerdem die Möglichkeit geboten, eigene Problemstellungen zu erörtern und zu bewerten, denn schließlich liegt der Fokus des Eventforums auf der praktischen Umsetzung des QS-Know-how.





