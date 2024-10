Die Frage nach der Risikotoleranz der Gesellschaft beim Betrieb von AVs wird in der Praxis weitgehend von den Regierungen durch Gesetze und Vorschriften entschieden. Eine Podiumsdiskussion zum Thema „Navigieren in der Regulierungslandschaft“ befasste sich mit der Notwendigkeit einer weltweiten Harmonisierung der Vorschriften für fortschrittliche autonome Fahrzeuge. Richard Damm, Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes in Deutschland und Vorsitzender der UNECE-Arbeitsgruppe für automatisierte/autonome und vernetzte Fahrzeuge in Genf, teilte den Delegierten mit, dass die UNO die Freigabe von Vorschriften für die Autonomiestufe 4 für Mitte 2026“ anstrebt.



Bis dahin gehen die einzelnen Hersteller ihren eigenen Weg in Richtung AV-Entwicklung. Stefan Oexl, VP of Engineering bei Torc Robotics, ist an der Erprobung von autonomen Schwerlastwagen beteiligt. Er sagte: „Wir testen am liebsten dort, wo wir zuerst auf den Markt kommen wollen, und das muss in einem freundlichen Umfeld sein, was die Vorschriften angeht. Dazu gehört für uns Texas, auf der Autobahn zwischen Dallas-Fort Worth und der mexikanischen Grenze: Es regnet kaum, es schneit nicht, und der Verkehr ist viel weniger komplex und berechenbarer als anderswo."



Der Konsens des Gremiums? Dass die Anwendung der Autonomiestufe 4 bei Nutzfahrzeugen kurzfristig sehr viel wahrscheinlicher ist als bei Privatfahrzeugen. Dennoch, so Benedikt Wolfers, Moderator des Panels und Gründungspartner von PSWP, „ist die Regulierung in der Europäischen Union kein Hindernis für den AV-Bereich; sie wird die technologische Innovation vorantreiben“.