1. ERP in der Cloud und MES on Premise

In der Regel initiiert das ERP die Kommunikation mit dem MES. Das ist in diesem Szenario nicht möglich, da das MES on Premise für das ERP in der Cloud nicht erreichbar ist. Alternativ kann das MES mit einem Cloud-Adapter die Verbindung zum ERP aufbauen und so die Kommunikation sicherstellen.





2. ERP und MES in der Cloud





Befinden sich beide Systeme in der Cloud – aller Wahrscheinlichkeit nach in unterschiedlichen Clouds – dann kann ein Cloud-Adapter vom MES-Anbieter ebenfalls die Lösung sein. Alternativ bzw. ergänzend dazu bieten einige ERP-Anbieter eine Middleware an, die mit dem MES in der Cloud kommunizieren kann.



3. ERP on Premise und MES in der Cloud





Wird das ERP klassisch on Premise betrieben und das MES befindet sich in der Cloud, bietet es sich an, eine Edge-Komponente des MES zu nutzen. Diese Edge-Komponente wird dem ERP als Kommunikationspartner vorgestellt und kommuniziert dann mit dem MES in der Cloud.





Trotz architektureller Neuerungen bleibt die semantische Herausforderung. Daher ist und bleibt die Abstimmung von Daten zwischen MES-Anbieter und ERP-Hersteller von großer Bedeutung.