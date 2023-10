Die Auftaktveranstaltung des Deutsch-Österreichischen Technologieforums eröffnete Mitveranstalter Professor Wilfried Sihn, Geschäftsführer von Fraunhofer Austria Research, der die Veranstaltung moderierte. Für ihn behandelt das Forum ein entscheidendes Thema, zu dem viel Diskussionsbedarf besteht. Auch Harald Pflanzl, Vizepräsident der Deutschen Handelskammer in Österreich sowie Geschäftsführer von BASF Österreich war vor Ort und begrüßte die rund 170 geladenen Gäste mit einem Hinweis auf die Bedeutung des Austausches zwischen führenden europäischen Industriestandorten wie Deutschland und Österreich "in einer Zeit, in der die Herausforderungen im Bereich der Technologie und Nachhaltigkeit immer komplexer werden“.



In ihrer Keynote berichtete Sabine Klauke, die Chief Technology Officer und Executive Vice President Engineering bei Airbus ist, über Innovation, Technologieentwicklung und Transformation in der Luftfahrt. Airbus plant, bis 2035 ein Wasserstoff-Flugzeug auf den Markt zu bringen und setzt auch auf nachhaltige Treibstoffe wie Sustainable Aviation Fuels, die aus Biomasse oder Abfall hergestellt werden. Aktuell können Flugzeuge bereits mit bis zu 50 Prozent dieser Treibstoffe fliegen, und bis 2030 strebt Airbus an, alle Flugzeuge zu 100 Prozent für solche Treibstoffe zugelassen zu haben. „Luftfahrt verbindet Menschen und Kulturen, sichert Warenaustausch und Wohlstand – und das wird immer wichtig bleiben. Es geht daher nicht darum, ob wir fliegen, sondern darum, wie wir fliegen“, betonte Klauke. Daher setzt sich Airbus Ziele zur Effizienzsteigerung von Flugzeugen durch Leichtbau und verbesserte Aerodynamik. Außerdem erwähnte die CTO das Projekt "fello'fly", bei dem Energie durch den Auftrieb voranfliegender Flugzeuge eingespart wird.



