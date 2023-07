Die Roemheld Gruppe bietet Produkte für das manuelle und automatisierte Spannen und Rüsten von Werkzeugen, Werkstücken, Vorrichtungen und Paletten. Mit einem breiten Angebot von über 25.000 Katalogartikeln bedient das Unternehmen Industriekunden, die etwa in der Zerspanung, Umformtechnik, Kunststoffverarbeitung und im 3D-Druck tätig sind. Gegründet wurde die Firma als Gießerei Friedrichshütte im Jahr 1707. Heute gehört die Friedrichshütte zur Roemheld Gruppe und ist eines der ältesten Industrieunternehmen in Deutschland. Ebenso der Gruppe angehörig ist die Stark Spannsysteme GmbH in Rankweil, Österreich, die für Nullpunkt-Spannsysteme, Maschinenschraubstöcke und Turmspannsysteme bekannt ist.



Die Roemheld Gruppe ist mit über 530 Mitarbeiter:innen in mehr als 50 Ländern vertreten und erzielt einen jährlichen Umsatz von über 90 Mio. Euro. Ihre Technologien und Produkte finden Anwendung in verschiedenen Industrien wie der Medizintechnik, dem Maschinenbau, der Automobil-, Luftfahrt- und Agrarindustrie sowie der Fertigung von Gehäusen für Smartphones.

