Irene Bader ist gebürtige Österreicherin und studierte an der Wiener Akademie für Sprachen und Wirtschaft. Ihre Laufbahn bei DMG Mori startete 2005. Nebenbei schloss sie einen MBA und ein Management-Studium an der Open University in der englischen Stadt Milton Keynes ab. Seit 2016 ist sie Geschäftsführerin der DMG MORI Global Marketing GmbH. Unter ihrer Leitung wurde die globale Marketingstruktur für den Gesamtkonzern aufgebaut und konzernweit zusammengeführt. Und nun geht es auf der Karriereleiter noch eine Sproße hinauf für Bader: Seit gestern, Donnerstag, ist bekannt, dass sie zum Mitglied des Vorstands der DMG Mori Company Limited bestellt wurde. Zusätzlich promoviert die Österreicherin derzeit als „Doctor in Business Administration“ (DBA) an der Sheffield Hallam University, UK.



„Mit Irene Bader rückt eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit einem tiefen Verständnis für unser Unternehmen und einer starken globalen Sichtweise in den Vorstand auf. Sie ist ein Vorbild für Mitarbeitende und wir freuen uns, dass sie ihr vielfältiges Wissen in den Vorstand einbringt“, sagt DMG Mori Group CEO Masahiko Mori.