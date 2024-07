Als neuer Leiter der österreichischen Vertriebsgesellschaft bei B&R, welche strategischen Pläne verfolgen Sie?

Humer: Unsere Strategie bei B&R insgesamt basiert auf mehreren Schlüsselelementen. An erster Stelle steht für uns der Kunde im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten und an seinen Bedürfnissen und Herausforderungen orientieren wir uns konsequent. Gleichzeitig identifizieren und adressieren wir globale Megatrends, die sowohl uns als auch unsere Kunden in Österreich und weltweit betreffen. Unsere Lösungen werden gezielt entwickelt, um diesen Trends zu begegnen. Ein zentraler Trend ist dabei die zunehmende Individualisierung der Produkte. Unsere Maschinenbaukunden müssen hochflexibel auf die Anforderungen ihrer Endkunden reagieren können und wir unterstützen sie dabei mit anpassungsfähigen Lösungen. Digitalisierung und KI spielen eine Schlüsselrolle in unserer Strategie. Wir integrieren diese Technologien in unsere Produkte und Dienstleistungen, um innovative Lösungen zu schaffen. Parallel dazu entwickeln wir softwaregestützte Lösungen, die unseren Kunden helfen, trotz des Fachkräftemangels effizient zu arbeiten und wettbewerbsfähig zu bleiben. In einem Umfeld zunehmender Ungewissheit ist es entscheidend, schnell und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Aber auch die Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema, das in alle unsere Aktivitäten einfließt. Wir entwickeln nachhaltige Lösungen für verschiedene Branchen – von der Automobilindustrie, der Kunststoffver- und -bearbeitung, der Verpackungsindustrie, der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie oder der Pharmaindustrie bis hin zu Technologien in der Energieerzeugung. Unser übergeordnetes Ziel ist es, durch die Adressierung dieser Schlüsselbereiche unsere Position als Innovationsführer zu stärken.