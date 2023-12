Die Instandhaltungs-Reifekurve kann ein Instrument zur Analyse und Optimierung der Anlagenwartung in Unternehmen sein. Erst wenn der individuelle Reifegrad ermittelt ist, können konkrete Schritte zur Verbesserung unternommen werden, um die Kluft zwischen den aktuellen Instandhaltungsfähigkeiten und dem gewünschten Niveau zu schließen.



Eine Umfrage von Hexagon aus dem Jahr 2022 zeigt, dass die meisten Betriebe sich auf Stufe zwei sehen, aber gerne bereits auf Stufe drei oder vier wären. Viele Unternehmen sind mit der Herausforderung der Digitalisierung veralteter Strukturen überfordert. Das Reifegrad-Modell soll dabei helfen, die Digitalisierungsstrategie in der Instandhaltung schrittweise voranzutreiben und so eine einfachere und realistischere Umsetzung zu ermöglichen.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!