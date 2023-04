Arbeitssicherheit : Über die Gefahren von Staub: Ein Gastbeitrag von Dustcontrol

Das Wohlbefinden der Mitarbeiter ist seit COVID 19 stärker in den Fokus gerückt. Die Pandemie hat zum Nachdenken darüber angeregt, was es bedeutet, ein verantwortungsvoller Arbeitgeber zu sein, und darüber, inwieweit Arbeitgeber verpflichtet sind, ihre Belegschaft zu schützen. Es hat auch bekräftigt, dass es bei der Sicherheit am Arbeitsplatz um mehr geht als nur um die Vermeidung von Unfällen, und dass oft die unsichtbaren Bedrohungen die tödlichsten sein können.