ChatGPT & Co.

Künstliche Intelligenz – insbesondere Large-Language-Modelle

Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung von AI wird ihre Integration in ERP-Systeme beziehungsweise Business-Anwendungen für Unternehmen in diesem Jahr zunehmend an Bedeutung gewinnen. AI trägt nicht nur dazu bei, die steigende Komplexität und Menge von Geschäftsdaten zu bewältigen, sondern schafft auch innovative Wege zur Optimierung, Beschleunigung und Effizienzsteigerung von Geschäftsprozessen. Zudem eröffnet sie neue Möglichkeiten, Unternehmensentscheidungen datengetrieben zu treffen. AI kann unter anderem als eine Art digitaler Unternehmensberater, Wissensmanager und Innovationstreiber fungieren.

Durch ChatGPT wird die natürliche Sprachverarbeitung auf ein neues Niveau gehoben und die Kommunikation zwischen Anwendern und dem ERP-System verbessert. Jedoch hat ihre Integration nicht nur das Potenzial, die Intelligenz des ERP-Systems zu steigern, sondern auch innovative Lösungen für eine agile, anpassungsfähige und benutzerfreundliche Unternehmensführung hervorzubringen. So kann beispielsweise das Wissensmanagement durch ChatGPT unterstützt werden, um eine effiziente Informationsabfrage und -verwaltung zu ermöglichen. Das kann durch Frage-Antwort-Systeme, Support in natürlicher Sprache, Content-Erstellung, chatbasiertes Wissensmanagement und die Verwaltung unstrukturierter Informationen geschehen.