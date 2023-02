Über die Labor Strauss Gruppe

Die Labor Strauss Gruppe ist europäischer Hersteller professioneller Gebäudesicherheitstechnik. Mit rund 240 MitarbeiterInnen und elf Standorten in Österreich und Deutschland erzeugt der Spezialist im Bereich Brandmeldeanlagen und Löschsteuersysteme sowie in der Einbruch- und Überfallmeldetechnik hochwertige Produkte für den Einsatz in vielen Ländern der Welt. Neu im Produktportfolio sind z.B. Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen. Die Fertigung an heimischen Standorten, ein hoher F&E-Anteil, kundenspezifische Anwendungen und Produkte, sowie umfassender Service ist für das Familienunternehmen mit Stammsitz in Österreich von besonderer Bedeutung.

