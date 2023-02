„Die METAV 2022 kam für uns zu einem guten Zeitpunkt, um loszulegen. Natürlich hätten es insgesamt ein wenig mehr Besucher sein können, allerdings hatten wir nun einige Jahre Pause und können nicht ewig warten, bis die Umstände wieder perfekt sind“, fasst Rainer Betz, Leiter Marketing und Vertrieb bei der Jansen-Maschinen GmbH aus Rastdorf, den Messeverlauf zusammen. Über 180 AusstellerInnen haben rund 3.500 FachbesucherInnen angezogen. Rund 22 Prozent kamen aus dem Ausland, größtenteils aus Europa.

Kompetente BesucherInnen mit Investitionsabsicht

Die Besucherbefragung zeigt, dass jeder zweite METAV-Besucher zum Management seines Unternehmens gehörte, jeder dritte ein konkretes Investitionsvorhaben im Blick hatte und fast jeder vierte Gast aufgrund seines METAV-Besuchs eine Investition plant oder seine Investitionsabsicht verfestigt hat. Sieben von zehn Besuchern gaben darüber hinaus an, direkt oder indirekt in Kaufentscheidungen eingebunden zu sein.



Diese Kompetenz war an den Ständen zu spüren. Markus Horn, Geschäftsführer des Tübinger Werkzeugherstellers Paul Horn GmbH, erklärt: „Sehr viele unserer Besucher kommen mit sehr konkreten Anfragen auf uns zu. Eine interessante Beobachtung dieser METAV ist es, dass wir ein recht ausgeglichenes Verhältnis zwischen Neukunden und Bestandskunden an unserem Stand begrüßen durften.“ Dominik Jauch, Geschäftsführer der Spinner Automation GmbH, Markgröningen, teilt diese Einschätzung: „Wir haben jeden Tag sehr konkrete Projekte am Stand und konnten hier auch schon Abschlüsse tätigen, sowohl mit Neukunden als auch mit Bestandskunden.“



Technik begeistert die BesucherInnen

Die Ausstellungsschwerpunkte der METAV 2022 waren Werkzeugmaschinen, Software für die Produktion und Produktionsplanung, Messgeräte und Messmaschinen, Spannzeuge und Schneidwerkzeuge. Die AusstellerInnen hatten die Präsenzmesse genutzt, um zahlreiche Maschinen auszustellen. Die Bandbreite reichte von der Wasserstrahlschneidanlage über Bearbeitungszentren und Drehmaschinen bis hin zu Erodiermaschinen und 3D-Druckern. Leonardo Scardigno, General Manager der AMPioneers GmbH aus Esslingen, suchte den Gesprächseinstieg über technische Potenziale: „Viele Besucher sind mit Interesse gekommen, sich neue Systeme und Produkte anzusehen. Wir sind oft in die Gespräche eingetaucht, indem wir ein innovatives Produkt vorgestellt und gezeigt haben, was additive Fertigung leisten kann.“