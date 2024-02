Zentrales Thema der CSDDD ist die „Due Diligence“, die sorgfältige Prüfung. Europäische Unternehmen sollen die sozialen und ökologischen Aktivitäten ihrer Zulieferer überprüfen. Als Konsequenz sollen die Firmen ihre Lieferanten entsprechend anpassen und so zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen oder zur Reduktion von Umweltschäden beitragen.



Für Unternehmen soll die CSDDD auch vorteilhaft sein: sie soll verhindern, dass sie in einem destruktiven Wettbewerb konkurrieren, bei dem z.B. über Zulieferer soziale Standards untergraben werden. Natürlich wirkt es etwas seltsam, wenn österreichische Firmen nachweisen müssen, dass es bei ihnen keine Kinderarbeit gibt. Diesen Nachweis können aber Zulieferer aus anderen Regionen nicht so einfach erbringen – bei entsprechenden Konsequenzen ein möglicher Vorteil für österreichische Betriebe. Unabhängig davon können Transparenz und eine solide Datenbasis in der Lieferkette zu Effizienzsteigerungen oder zu einer besseren Reaktionsfähigkeit führen.