Was ist der konkrete Vorteil?



Nader: Die kompletten Heizpress-Zyklen für drei Werkstücke – also knapp 10 Minuten – werden jetzt aus dem Druckspeicher gefahren. Dann erst schaltet sich der Pumpenmotor für wenige Sekunden ein, um den Druck wieder einzustellen. Auch das passiert um den Faktor 20 präziser als zuvor, übererfüllt somit die Vorgaben bei Weitem und erhöht die Produktqualität.



Wie hat die Inbetriebnahme funktioniert?



Hoffelner: Das war gewissermaßen eine Operation am offenen Herzen, weil ein Abstellen der Anlage nicht möglich war. Wir haben also in einer kurzen geplanten Produktionspause die Druckhalteinheit ins System integriert und die Maschinensteuerung entsprechend programmiert. Das hat nur wenige Minuten gedauert – die gesamte Entwicklung von der ersten Analyse über den Prototypenbau bis zur Inbetriebnahme auch nur ein knappes halbes Jahr. Obwohl es für uns keinen Zweifel gab, dass alles funktioniert, hatten wir für den Kunden ein Sicherheitsnetz gespannt. Per Mausklick hätte man jederzeit wieder die alte Einstellung aktivieren können. Das war aber nicht nötig.



Das klingt nach einer Innovation, die in Hochgeschwindigkeit erfolgte …



Nader: Ja, das stimmt – aber nur zum Teil. In dieses Projekt fließen über zehn Jahre Digitalhydraulik-Expertise ein, die wir über Industrieprojekte, enge Forschungskooperationen mit der Johannes Kepler Universität und unseres COMET K2 Kompetenzzentrum “Symbiotic Mechatronics“ gesammelt haben.



Hoffelner: Aus diesem mit öffentlichen Mitteln kofinanzierte Wissens- und Technologiemotor K2 Zentrum schöpft das gesamte LCM-Team viel Innovationskraft. Indem wir topaktuelle wissenschaftliche Forschungsergebnisse für industrielle Anwendungen nutzbar machen, schaffen wir sehr rasch sehr konkrete Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Das macht das LCM zum Partner für technologischen Vorsprung.