Auch wenn die Cloud-Anbieter stets beteuern, die Privatsphäre zu achten, so zahlt man am Ende zumindest in einem gewissen Umfang mit der Preisgabe eigener Daten. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Anbieter im Detail alle Daten auswerten, aber sie erstellen anonymisierte Verhaltensmuster, die zum Beispiel Micro-Targeting möglich machen. Dem gibt es kein Entkommen. Wer diese Clouddienste nutzt, muss deren Bedingungen zustimmen.

Dazu kommt der kritische Faktor der politischen Instabilität. Unter einer demokratisch handelnden Regierung in den USA mag das Risiko überschaubar sein. Aber die USA sind unter Trump bereits einmal an einer Diktatur vorbei geschrammt und die Gefahr besteht wieder. Was autoritäre Strukturen mit Daten anstellen, möchten wir nicht rausfinden. Gehen Sie daher mit Daten immer so um, dass diese auch unter autoritärer Herrschaft sicher sind.

Dazu stellt sich die Frage, wie gut die Daten vor Verlusten gesichert sind. Auch Cloudsysteme können kollabieren. Viele Anwender:innen wissen nicht, dass die Basisversion, die oft gebucht wird, meist keine Backup-Funktion enthält. Im Straßburger Datenzentrum des größten europäischen Cloud-Anbieters OVHcould brannte es im Jahr 2021. Namhafte Unternehmen, wie die Großkanzlei Leroi & Associés, mussten einen Totalverlust ihrer Daten verkraften.