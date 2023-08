Seit 1. Juli 2023 steht Daniela Schelling als alleinige Geschäftsführerin an der Spitze von Cidan Machinery Austria. Schelling, Jahrgang 1974, studierte im Bachelor Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Vaduz und machte dann den Master-Studiengang Accounting, Controlling & Finance an der Fachhochschule Dornbirn. Sie war 20 Jahre lang als Controllerin tätig, zunächst beim Liechtensteiner Fahrzeughersteller Kaiser und dann beim Schweizer Gebäudezulieferer Arbonia. Seit Ende 2021 ist sie bei Cidan beschäftigt, wo sie für den Bereich Finance, Controlling und HR zuständig ist. Mit 1. Juli übernahm sie die alleinige Geschäftsführung und ist somit die erste Frau an der Spitze des Maschinenbauunternehmens. Als solche hält sie sich der medialen Aufmerksamkeit offenbar lieber fern - eine Interviewanfrage von FACTORY lehnte sie dankend ab.

(Lesen Sie auch: Das sind 17 der größten Maschinen der Welt)