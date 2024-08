Rufe in Richtung deutscher Politik zur Reduzierung von Bürokratie kann ich nachvollziehen, und hier liegt viel vor uns, um als Standort wieder wettbewerbsfähiger zu werden. Aber dies ist nur ein Teil des Problems. Es fehlt allgemein nicht an Geld in Deutschland und Europa, aber es wird nicht eingesetzt. Das einzige wirklich funktionierende Ladenetz, das vom früher fast bankrotten Startup Tesla weltweit errichtet wurde, anstatt von der damals im Verhältnis reichen deutschen Automobilindustrie, ist ein beispielhaftes Mahnmal dessen. Wo in Europa größere Summen fließen, sind es eigentlich immer ausländische Investoren, die ins Risiko gehen.

Zudem sehen wir in Deutschland noch sehr häufig, dass auch der Austausch zwischen Universität bzw. der Forschung und der mittelständisch geprägten Wirtschaft ein stark formalisierter Prozess ist. Da gibt es wieder Technologietransfer-Büros, die nie wirklich etwas tun; Forschungs- und Kooperationsprojekte, die in Wirklichkeit nur dazu dienen, Fördergelder abzugreifen. In den technologisch erfolgreichen Ländern ist das wesentlich dynamischer: Ambitionierte Studenten werden zu herausragenden unternehmerischen Talenten, die erst an Spitzenprojekten arbeiten und dann mitsamt ihrem IP von den fähigsten Unternehmen übernommen werden oder bereits als Postdocs mit diesen kooperieren und daher später als Gründerteams von Investoren mit Pre-Seed Summen unterstützt werden, von denen man in Deutschland im Late Stage Bereich träumt.

Es ist wahr: Der aus Asien kommende Preisdruck in Robotik und Automation ist -wie in anderen Branchen wie z.B. der Autoindustrie- real. Der einzige Ausweg: mit Ambition, Risikoagnostik und Innovationen bessere Lösungen anbieten, die der Markt fordert und bereit ist, mit gesunden Preisen zu honorieren. Das geht. Aber Vorsicht: Im Erfolgsfall sind einem die Chinesen jeweils wieder dicht auf den Fersen. Dann muss man bereits wieder einen Schritt weiter sein.“