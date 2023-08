Ein Schritt in der Weiterentwicklung von Bossard Österreich ist das neu geschaffene Experience Center in Linz. Auf einer Fläche von 1.600 Quadratmetern werden hier Produkte bis ins kleinste Detail analysiert und optimiert. Gernot Schmidt unterstreicht die Bedeutung dieses Zentrums: "Firmen können das Experience Center exklusiv für Tech-Days buchen, um so mit unseren Experten direkt an ihren Produkten zu arbeiten." Dies ermögliche eine maßgeschneiderte Optimierung von Produkten, um Kosten zu reduzieren und die Leistung zu steigern.



Die Vision von Gernot Schmidt, "One Bossard Austria", setzt auf die Synergien zwischen Bossard und KVT-Fastening, um Kunden ein ganzheitliches Angebot zu bieten. Schmidt betont: "Mein Ziel ist es, Bossard und KVT noch näher zusammenzubringen und schließlich das gesamte Angebotsportfolio aus einer Hand anzubieten."