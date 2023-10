Boehringer Ingelheim betreibt am Wiener Standort neben dem globalen Krebsforschungszentrum einen von weltweit vier Produktionsstandorten für Biopharmazeutika, sowie die Unternehmenszentrale für mehr als 30 Länder. Mit Pavol Dobrocky folgt Philipp von Lattorff ein Mann an die Spitze des Unternehmensstandorts, der als CEO von Boehringer Ingelheim Greater China viel Firmen- wie auch Managementerfahrung mitbringt. Der gebürtige Slowake startete seine Karriere bei Boehringer Ingelheim vor 25 Jahren im RCV als Country Manager in der Slowakei. Vor seiner Tätigkeit in China leitete Dobrocky ein globales Transformationsprojekt und hatte mehrere Funktionen wie General Manager in Russland und regionale Führungsaufgaben im Regional Center Vienna inne. „Mit meiner neuen Aufgabe werde ich in jene Region zurückkehren, in der meine berufliche Laufbahn begonnen hat. Ich freue mich auf die Herausforderung und darauf, einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Boehringer Ingelheim RCV leisten zu dürfen“, so der neue Generaldirektor.



Dobrockys Vorgänger Philipp von Lattorff wurde von der Unternehmensleitung in Ingelheim mit Juli 2023 als Vorsitzender in den Aufsichtsrat der Boehringer Ingelheim RCV GmbH berufen. Bis Ende des Jahres übernimmt Derek O’Leary interimistisch auch die operativen Agenden des Generaldirektors.