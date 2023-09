Matthias Sturm, Sprecher von Boehringer Ingelheim RCV, erklärte gegenüber der APA, dass das Projekt in Bruck an der Leitha noch in der Planungsphase war und während eines Evaluierungsprozesses aufgrund von Veränderungen in der Produktpipeline nicht weiterverfolgt wurde. Es gebe derzeit keine Pläne für ein Ersatzprojekt. Trotz dieser Entscheidung bekräftigte das Unternehmen sein Engagement für den Standort Österreich. In den letzten zehn Jahren hat Boehringer Ingelheim mehr als eine Milliarde Euro in die Erweiterung des Standorts investiert, und für 2024 ist die Eröffnung eines neuen Krebsforschungsgebäudes geplant.

Die geplante biopharmazeutische Anlage namens "BioNex" in der niederösterreichischen Bezirksstadt sollte Medikamente zur Behandlung von Krebs, Herzinfarkten und Schlaganfällen herstellen. Es war ähnlich angelegt wie der Standort, den Boehringer Ingelheim von 2015 bis 2021 in Wien errichtet hatte, wofür 700 Millionen Euro investiert wurden. Das Projekt in Bruck an der Leitha war im April 2022 als Erfolgsprojekt vorgestellt worden.