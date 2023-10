Die Blechexpo und die Schweisstec werden Mitte November gemeinsam das Fachpublikum in die Messehalle Stuttgart locken. Blechbearbeitung und Fügetechnologie sind die zentralen Themen, zu denen die Aussteller in neun vollgepackten Hallen Ihre Innovationen präsentieren. Im Detail umfasst das Themenportfolio der Blechexpo/Schweisstec effiziente Prozesstechnologien, moderne Lasertechnik, vollautomatisierte roboterbasierte Blechbearbeitungsmaschinen, hochpräzise Werkzeuge und Anlagen zum Stanzen, Biegen, Abkanten und Umformen sowie innovative Mikro-Wasserstrahlschneidtechnologien. Fachbesucher:innen sollen dort die gesamte Prozesskette der Blechbearbeitung in einer praxisnahen Atmosphäre erleben.

Ein Highlight erwartet die Besucher:innen am Stand von Trumpf. Der Maschinenbauer präsentiert erstmals die laut eigenen Angaben schnellste mobile Biegezelle der Welt, die Flex Cell. Damit können Trumpf-Kund:innen die TruBend 7050 automatisieren. Sie ist für kleine und einfache Bauteile ausgelegt und soll Unternehmen helfen, Auftragsspitzen abzufangen.



Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Am ersten Messetag findet der "Blechexpo Stahl Convent 2023" statt, der die "Herausforderungen auf den Stahlmärkten im Jahr 2023" in den Fokus stellt. Für den zweiten Messetag ist ein Kongress namens "futureSteel" geplant. Das tägliche "Aussteller-Forum", das es bereits seit Jahren gibt, wurde für erweitert: Erstmals referieren die Referent:innen der ausstellenden Unternehmen an allen Messetagen in verschiedenen Foren, die auf die Themenstruktur der Hallen abgestimmt sind: das Stamping Forum in Halle 4 (1FO-01), das Schweisstec Forum in Halle 7 (7515), das BEST Forum in Halle 9 (9315) sowie das Steel Forum im Kongress West. Zusätzlich werden am dritten Messetag, dem 09. November 2023, weitere Sonderforen in Zusammenarbeit mit den Verbänden ZVEI, IBU und EFB veranstaltet.

