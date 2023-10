Autforce mit Sitz in Lebring in der Steiermark hat seinen Verkaufsleiter Christian Hanbauer neben Oliver Hohnhold zum zweiten CEO ernannt. "Ich freue mich als zweiter CEO, gemeinsam mit Oliver Hohnhold die Geschäfte der Autforce Automations GmbH zu führen und so aktiv die Zukunft unseres Unternehmens mitzugestalten. Es ist sehr schön, mit so großartigen Menschen zusammenzuarbeiten und gemeinsam Erfolge zu feiern", schrieb der frisch gebackene CEO Hanbauer dazu auf LinkedIn.

Das Unternehmen wurde 2000 von Hohnhold und Christian Herzog gegründet. Mit den ersten beiden Fachbereichen PLC und project konnten sie den ersten großen Kunden an Land ziehen und in weiterer Folge neue Mitarbeiter:innen einstellen. Ein weiterer Meilenstein des Unternehmens war die Entwicklung des MES autfactory. Mit der Gründung der Autforce Vision Systems GmbH 2014 in Lienz setzte man einen Schritt in Richtung industrieller Bildverarbeitung, Identifikation und Lasermarking. Mit der Erweiterung um den Fachbereich „Mechanical Design“ konnte Autforce schließlich das gesamte Spektrum moderner Automatisierung anbieten, wodurch sich neue Geschäftsbereiche, wie der Maschinenbau, herauskristallisierten.



