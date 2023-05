Eine vielversprechende Lösung ist es, die Fehler in einen geschützten Raum zu verlagern, der gezielt für diese Zielsetzung vorgesehen ist und genutzt wird. Eine der Hauptherausforderungen bei menschlichen Eingriffen in hochautomatisierten Systemen ist, Fehler als Lernmöglichkeiten zu erhalten. Ähnlich einem Flugsimulator zur Ausbildung von Piloten können dezidierte Trainings-, Einlern- und Testbereiche das gezielte Ausprobieren fördern, die Lernkurven für benötigte Fähigkeiten erhöhen und gezielt Unterstützung bei Fehlern geben. Entsprechende Assistenzsysteme und die gezielte Prozessdokumentation, bspw. über Videos können hier helfen. Statt Überwachung wird hier die menschliche Arbeit unterstützt und zielgerichtet Hilfestellung am Ort des Geschehens gegeben. In Österreich existiert zu diesem Zweck ein Netzwerk aus Pilotfabriken. Diese werden von der TU Wien, der TU Graz und der JKU Linz betrieben. Dazu gibt es zahlreiche weitere Standorte, österreichweit verteilt, vor allem auch an Fachhochschulen, sodass hier regional und ohne weite Wege Unterstützung bereitsteht, um in einer geschützten Umgebung aus Fehlern lernen zu dürfen.