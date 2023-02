Anabel Fall bringt langjährige Erfahrung als Strategieberaterin mit nachdem sie zuvor als Group Head of People Innovation & Transformation bei der Zurich Insurance Group tätig war. Davor war Fall Director of Personnel bei McKinsey im Nahen Osten. Ihre Ausbildung absolvierte sie bei der London School of Economics and Political Science und schloss dort mit einem MSc in Management ab.

Vision & Strategie



Als Group CPO wird Anabel Fall die Vision und Strategie der Zühlke Group mitgestalten und weiterentwickeln sowie die Digitalisierung der Personal- und Kulturfunktion im gesamten Unternehmen leiten. "Anabel wird die Rekrutierung, Entwicklung und Bindung von Talenten und zukünftigen Führungskräften verantworten. Diese Themen sind zentral, damit wir als Zühlke Group unsere globalen Wachstumspläne verwirklichen können", kommentiert Fabrizio Ferrandina, CEO der Zühlke Group.