Florian Pauker, Projektmanager Operations für Digitalisierung bei EVVA

Florian Pauker studierte Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau an der TU-Wien. Er war von 2011-219 in der Forschung an der TU Wien, sowie der Universität Wien tätig. Seit 2019 ist er Projektmanager für Digitalisierung in Operations bei EVVA. Dabei begleitet und entwickelt er neue innovative Digitalisierungslösungen im Bereich der Produktion. Zusätzlich ist er in der Leitung des Lean Management Programm bei EVVA, um die dort laufenden Digitalisierungsaktivitäten zu koordinieren.