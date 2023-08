Das Unternehmen werde kleiner, aber profitabler, so Kamper in einer Aussendung. Ein Sparprogramm soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) bis 2025 um 150 Millionen Euro verbessern, was jedoch zunächst 50 Millionen Euro kostet. Der Umsatz soll auf der verkleinerten Basis um jährlich sechs bis zehn Prozent wachsen. Im kommenden Jahr werde der Umsatz aufgrund der Verkäufe von Unternehmensbereichen weiter schrumpfen; im Jahr 2022 lag er bei 4,8 Milliarden Euro.

Aldo Kamper denkt bei seinem Sparprogramm auch an Stellenstreichungen. "Wir können auch einen Stellenabbau nicht ausschließen", sagte er am Freitag Reuters. "Wir sind bei der Profitabilität nicht da, wo sie sein muss." Zahlen, wie viele Jobs am Standort im steirischem Premstätten betroffen sein könnten, nannte er noch keine. Gleichzeitig sprach er von einer Stärkung für den Standort.

