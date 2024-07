Mit einer Förderung der Messeteilnahme in Form eines Young Innovators Gemeinschaftsstands unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Nachwuchsunternehmen und ebnet ihnen damit den Weg zum erfolgreichen Einstieg in den Markt. Ebenso wie die Firmen der Start-Up-Area können sie ihre Innovationen auf der AMB Stage zeigen, auf der am 11. und 12. September die Veranstaltung "Pitches ‘n‘ Pretzels" stattfindet. Darin präsentieren die Bewerberinnen und Bewerber ihre Ideen in jeweils fünfminütigen Pitches dem Fachpublikum der AMB und einer Fachjury. „Die Start-Up-Pitches bieten mit ihren praktischen Anwendungsbeispielen und ihrem interaktiven Charakter eine hervorragende Gelegenheit, Einblicke in die neuesten Trends und Technologien der Metallbearbeitung zu erhalten“, sagt Dr. Dietrich Birk, Geschäftsführer des VDMA Baden-Württemberg, dessen Allianz Industrie 4.0 die Pitches organisiert und moderiert. Birk erwartet vor allem vielversprechende Innovationen in den Bereichen KI, Nachhaltigkeit, Cybersecurity und digitale Transformation. „Die Start-Up-Pitches bieten einen umfassenden Überblick über zukünftige Trends und Entwicklungen und haben mit ihren Ideen und Technologien das Potenzial, die Branche zu revolutionieren.“