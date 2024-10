Ihre Methode haben Sie in der Praxis in der Automobilindustrie entwickelt. Das ist ja eine Branche mit sehr hohem Automatisierungsgrad. Gibt es da überhaupt noch Potenzial für große Veränderungen?



Luft: Tatsächlich treten auch in einer hochautomatisierten Branche wie der Automobilindustrie immer wieder Qualitätsprobleme auf, besonders nach dem Produktionsanlauf. Oft werden zunächst nur die Symptome behandelt, also das sichtbare Problem behoben, ohne die eigentliche Ursache anzugehen. Ein Beispiel aus meiner Praxis, das im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit entstanden ist, war die ungenaue Position des Heckdeckels einer Limousine in Bezug auf die Heckscheibe und die Buck Verkleidung – ein Problem, das sowohl Kunden als auch Qualitätsprüfer störte. Zunächst erfolgt eine einfache Nachbearbeitung, damit das Fahrzeug dem Kunden übergeben werden kann. Das ist jedoch keine langfristige Lösung. Deshalb wurde ein Projektteam gegründet, um die Ursache des Problems zu finden und die Prozesse zu optimieren. Die Herausforderung bei solchen Projekten besteht darin, die gesamte Produktionskette zu analysieren und Schritt für Schritt rückwärtszuverfolgen, um die genaue Fehlerquelle zu identifizieren. In unserem Fall stellten wir fest, dass die Scharniere des Heckdeckels im Karosseriebau nicht korrekt positioniert waren, was dazu führte, dass der Heckdeckel zu weit nach vorne rutschte. Nachdem der Fehler definiert war, entwickelten wir entsprechende Verbesserungsmaßnahmen, die wir dann testweise an 15 bis 20 Fahrzeugen durchführten. Sobald klar wurde, dass diese Maßnahmen zu einer besseren Position führten, wurden sie standardisiert und dauerhaft in den Produktionsprozess integriert, um das Problem dauerhaft zu beheben. Prozessoptimierung in der Automobilindustrie bedeutet also, tief in die Produktionskette einzutauchen, die Ursache des Problems zu identifizieren und nachhaltige Verbesserungen zu implementieren. Auch in hochautomatisierten Bereichen gibt es immer Potenzial für Optimierungen.