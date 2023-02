Über Vecoplan

Das Unternehmen ist in der Aufbereitung von sämtlichen Reststoffen und Abfällen für die werkstoffliche und thermische Verwertung tätig. Dafür wurden verschiedene Systeme zum Zerkleinern, Fördern, Lagern und Separieren entwickelt. Zu den Abnehmern gehören Recyclingunternehmen, Biomassekraftwerke-Heizkraftwerke, Unternehmen der primären und sekundären Holzindustrie, Zementhersteller, Kunststoffverarbeiter uvm.

Vecoplan bietet mittlerweile die Vernetzung der Maschinen und Anlagen an. Dieses neue, digitale Serviceangebot trägt den Namen VSC – Vecoplan Smart Center – und umfasst verschiedenste Features vom Fernzugriff über Datenanalyse bis zur Kamera Liveüberwachung per Smartphone. Im hauseigenen Technologiezentrum wurden mittlerweile mehr als 3200 Tests in der Datenbank dokumentiert. Eine große Bandbreite an Maschinenkonfigurationen, welche auf die Bedürfnisse der KundInnen abgestimmt sind, ermöglicht die Verarbeitung unterschiedlichster Materialien.

Bearbeitungszeit halbiert dank WFL-Maschine

Für die Zerkleinerungstechnik werden bei Vecoplan Rotoren in verschiedensten Größen gefertigt. Und hier kommt die neue WFL Maschine ins Spiel. Daniel Dittmann, Leiter der Zerspanung, berichtet vom Fertigungsablauf: „Bevor wir die M120 Millturn von der Firma WFL bekamen, wurden sämtliche Arbeitsgänge bzw. die Herstellung der Werkstücke auf zwei Maschinen durchgeführt: auf einer simplen Drehmaschine und danach kam die gedrehte Welle auf eine Fräsmaschine. Der Vorteil ist nun, dass wir weniger Liegezeiten zwischen den einzelnen Ressourcen haben und wir nicht so oft aufspannen müssen. Dadurch haben wir einen enormen Zeitvorteil erreicht. Ganze 50% Einsparung an reiner Bearbeitungszeit können wir für ein übliches Abnahmeteil nun verbuchen.“

Programmieren der Maschine

Die M120 Millturn ist mit dem Programmiereditor Millturn PRO ausgestattet. Mit diesem wird direkt auf der Maschine programmiert. „Die Entwicklung ist aktuell dabei, bestimmte Bauteile zu standardisieren, sodass wir die Losgrößen erhöhen und die Fertigung effizienter gestalten können“, erklärt Produktionsleiter Selbach. 2021 haben wir beispielsweise etwa 150 verschiedene Rotoren auf der Maschine gefertigt. Und die mussten wir natürlich auch programmieren. Unser Ziel ist, diesen Prozess in Abstimmung mit der Konstruktionsabteilung zu vereinfachen.