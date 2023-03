Um das zu ermöglichen, stattete man eine Hololens von Microsoft mit einer Batman-Antenne aus, die Wireless Signale aussendet. Die drahtlosen Signale durchdringen, wie das herkömmliche WI-FI, Oberflächen. Treffen sie auf ein Objekt, werden sie reflektiert oder sie nehmen Daten auf und kommen zurück. Diese Information wird analysiert. „Wir entwickelten Algorithmen und künstliche Intelligenz, die diese drahtlosen Signale extrahieren und analysieren können, um Objekte und auch Menschen auf der anderen Seite der Wand zu erkennen“, so Adib. Es ist möglich, ihren Standort, ihre Formen und bei Menschen sogar ihre Gesten zu ermitteln. „Nur Gesichtszüge können wir bisher noch nicht genau erkennen, aber wir können z.B. die Herzfrequenz messen“, sagt der MIT-Professor. Sobald der Computer weiß, was sich auf der anderen Seite befindet, zeigt er es dem Nutzer des Headsets. So kann dieser verdeckte Objekte erkennen und tatsächlich durch Wände sehen. Anwendungsgebiete für die Produktion und Fertigung gibt es beispielsweise in Verbindung mit Iot-Geräten und in der Zusammenarbeit mit Robotern.