Mit dem Temperatur- und Feuchte-Zusatzmodul 01-01-20 soll das Mapping oder die Validierung von Kühl- und Gefriergeräten sowie kleinen Kühlhäusern oder Fahrzeugladeräumen zusammen mit dem bewährten AiroSensor Modell 20-20-43 präzise durchgeführt werden können. Das Modul hat eine schnelle Reaktionszeit, da die Sensorelemente direkt der Umgebung ausgesetzt und nur von wenig Material ummantelt sind. Das Modul eignet sich daher zur Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit bei sich schnell ändernden Umgebungsbedingungen und als Referenzsensor vor Ort.

Aufgrund seiner Größe kann das Temp+rF-Modul in schwer zugänglichen Bereichen verwendet werden, für die ein Standard-AiroSensor zu groß ist oder bei denen aufgrund von ortsabhängiger Abschirmung keine gute drahtlose Verbindung vorliegt. Ebenso kann das Modul mit den SenseAnywhere SAB-Verlängerungskabel bis 10 m Länge kombiniert werden und so mit dem AiroSensor-Modell 20-20-43 verbunden werden, um Messungen von schwer zugänglichen Stellen an den Datenlogger zu übertragen.

Es ist keine Software-Installation nötig und Daten sind per PC, Mac, Tablet oder Smart-Phone abrufbar. Das System warnt zuverlässig bei Grenzwert-Überschreitungen, gibt automatisch Berichte aus und stellt die Daten grafisch dar.