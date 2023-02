Silke Wieser hat als Leiterin des Qualitätsmanagements eine zentrale Rolle im Unternehmen. Die Produktion der Kunststoffteile lässt so gut wie keine Fehlertoleranz zu und zertifizierte Prozesse sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für das Unternehmen. Alle Vorgaben der ISO 9001, 14001, 5001 oder IATF 16949 regelmäßig zu erfüllen, liegt in ihren Händen. Silke Wieser sieht Potentiale in der Prozessdigitalisierung und Arbeitserleichterung für Jedermann im Unternehmen, was sie mit smapOne nun aktiv gestalten kann.

Für das Webinar wird sie gemeinsam mit Matthias Schrapp den digitalen Lösungsweg der Osbra GmbH mit smapOne vorstellen und dabei spannende und praxisnahe Einblicke liefern.

Als Mitarbeiter der Qualitätssicherung hat Matthias Schrapp eine ebenso wichtige Aufgabe. Matthias hat eine umfassende Produktions- und Laufkontrollapp erstellt, die die Datenerfassung wesentlich erleichtert und beschleunigt. Diese Daten werden nun in einer neu etablierten Statistik-Software ausgelesen und liefern damit echte Mehrwerte: Maschinendatenerfassung in Echtzeit und absolute Transparenz im Produktionsprozess.

So lassen sich Produktionsmessabläufe entscheidend verbessern. Matthias bringt das Thema „Industrie 4.0“ bei Osbra mit effizienten und einfachen Lösungen voran.

Moderiert wird das Webinar von Michaela Holy, der Chefredakteurin des Österreichischen Fachmagazins DISPO.