Autos, die autonom und ohne Fehler agieren, sind aus heutiger Sicht noch Zukunftsmusik, weil die technischen Herausforderungen enorm sind und zudem die gesetzlichen Rahmenbedingungen erst geschaffen werden müssen. Autonome Fahrzeuge benötigen ständig exakte Informationen über ihre Umgebung, genug Rechenleistung, um diese Datenflut zu verarbeiten und schnelle Datenverbindungen, um mit Ampeln oder anderen Autos zu kommunizieren. Durch den steigenden Elektronikanteil im Auto steht wenig Platz zur Verfügung, wodurch Miniaturisierung einen immer höheren Stellenwert gewinnt.



Wie Autos tasten und sehen



AT&S hat neue Verfahren entwickelt, die es zum Beispiel erlauben sollen, Antennen für hochfrequente Signale praktisch ohne Verluste direkt in Leiterplatten zu integrieren. Damit lassen sich Radarsensoren bauen, die eine deutlich höhere Auflösung haben, als aktuelle Produkte. So können die selbstfahrenden Autos der Zukunft auch kleine Objekte wie kleine Tiere oder Dinge auf der Fahrbahn zuverlässig erkennen.



Hochauflösende Kameras kommen ebenfalls zum Einsatz, um verlässliche Informationen über die Umgebung zu sammeln. Hier profitiert AT&S von jahrelanger Erfahrung aus dem Smartphone-Markt, die es erlaubt, hochauflösende optische Sensoren direkt auf den Leiterplatten zu integrieren. Dadurch entstehen extrem robuste Systeme, die Fußgänger oder Fahrbahnbedingungen sehr schnell erkennen können, weil die Daten direkt am Kameramodul verarbeitet werden können.



V2X-Kommunikation



Damit selbstfahrende Autos ihre Vorteile ausspielen können, müssen sie im Verbund agieren. Die Daten, die ein Fahrzeug sammelt, müssen mit anderen Verkehrsteilnehmern geteilt werden. Zudem müssen auch Ampeln oder Mautstationen Informationen an Fahrzeuge weiterleiten. Dafür sind drahtlose Kommunikationskanäle notwendig, die Daten mit hoher Bandbreite und ohne Verzögerungen übermitteln. Der neue 5G-Standard erfüllt diese Anforderungen. AT&S mit seinen HDI- und Substrat-Leiterplatten (SLP, Substrate-Like-PCB) liefert die Basis für solche komplexen Kommunikationsmodule.



Je weniger menschliche Eingriffe vorgesehen sind, desto komplexer sind die Entscheidungen, die von Fahrassistenzsystemen oder selbstfahrenden Autos getroffen werden müssen. Für allgemeine und spezialisierte Aufgaben benötigt man unterschiedliche Prozessoren und Recheneinheiten, die zuverlässig und schnell agieren müssen. Interconnect-Lösungen von AT&S bringen die nötige Datenverarbeitungskapazität und Rechenleistung auf engstem Raum zusammen und erfüllen gleichzeitig die harschen Automotive-Anforderungen.