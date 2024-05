Dass Xiaomi den SU7 ab Juni in seinem Werk in Peking im Zweischichtbetrieb produzieren will, war bereits vor kurzem bekannt geworden. Pro Monat sollen dann mindestens 10.000 Fahrzeuge vom Band laufen. Für das Erreichen des Ziels von 120.000 Fahrzeugen wäre dann im Laufe des Jahres noch eine Steigerung nötig, denn für dieses Ziel müssten über das ganze Jahr konstant 10.000 Fahrzeuge pro Monat gebaut werden, was bei Xiaomi nicht der Fall ist.

Lesetipp: Tesla plant günstiges Einstiegsmodell ab 2025

Erst am 28. März wurde der SU7 offiziell vorgestellt, ein paar Tage später wurden bereits die ersten Fahrzeuge ausgeliefert und Ende April war der SU7 die Attraktion auf der Beijing Motor Show. Neben dem Elektroantrieb setzt Xiaomi vor allem auf Vernetzung und Bildschirminhalte.