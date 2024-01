Tesla hatte im vergangenen Jahr Anfragen für das Modell an Zulieferer geschickt und eine wöchentliche Produktionsmenge von 10.000 Fahrzeugen in Aussicht gestellt. Für eine Stellungnahme war Tesla nicht zu erreichen. Die Tesla-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent zu.

Elon Musk, der CEO von Tesla, hat auf der Aktionärsversammlung im Mai letzten Jahres erklärt, dass das Unternehmen an zwei neuen Produkten arbeitet, die das Potenzial haben, fünf Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu verkaufen. "Das Produktdesign und die Produktionstechniken übertreffen alles, was es sonst in der Branche gibt", sagte er.

Musk hatte bereits für 2020 ein erschwingliches Elektroauto zum Einstiegspreis von 25.000 Dollar (23.000 Euro) in Aussicht gestellt, um mit Benzinern und chinesischen Billiganbietern wie BYD konkurrieren zu können. Das Vorhaben wurde jedoch zunächst auf Eis gelegt. Derzeit liegt der Einstiegspreis für das günstigste Angebot von Tesla, die Limousine Model 3, in den USA bei 38.990 Dollar. In der Zwischenzeit hat BYD Tesla als weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen im letzten Quartal des Jahres 2023 überholt.