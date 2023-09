Mit dem gleichen Rundum-Service – nutzen, waschen, erneut nutzen, ohne zu besitzen – bietet Mewa auch die saugstarke Ölauffangmatte Multitex an. Als Textilie ist sie flexibel und kann bis zu 3 Liter Flüssigkeit aufnehmen, wobei ihre Oberfläche nahezu trocken bleibt. Wie die Putztücher wird sie von Mewa umweltfreundlich gewaschen, einer Qualitätskontrolle unterzogen und wieder ausgeliefert.



"Ob Putztücher oder Ölauffangmatten, beide Mewa-Systeme lassen sich mühelos integrieren und sorgen vom ersten Tag an für mehr Nachhaltigkeit, Ordnung und Effizienz", heißt es in einer Aussendung des Textil-Dienstleisters. Da es Mietsysteme sind, entstehen keine Anschaffungskosten, und eine exakte Budgetierung ist möglich.