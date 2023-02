Die ZwickRoell Gruppe spezialisiert sich auf Material- und Bauteilprüfung. Sie ist führend in der statischen Prüfung und verzeichnet ein signifikantes Wachstum bei Betriebsfestigkeits­prüfsystemen.

Stahleinlagen sind in der Bauindustrie weit verbreitet. In Form von Stangen, Drähten oder Spannlitzen machen sie viele Konstruktionen dank des sogenannten Spannbetons überhaupt erst möglich. Die hochbelasteten und sicherheitsrelevanten Bauteile unterliegen strengen Vorschriften bezüglich der Zertifizierung geeigneter Materialprüfungen. Für den bauteilbedingt besonders anspruchsvollen Zugversuch bietet ZwickRoell äußerst robust aufgebaute elektromechanische Zugprüfmaschinen mit Prüfkräften bis 2.500 kN sowie spezielle Probenhalter und Extensometer an.



Im Spannbetonbau erzeugen Spannlitzen aus verseilten Einzeldrähten eine Vorspannung im Beton. Sie wirkt den für Beton problematischen Zugkräften entgegen und steigert dadurch die Belastbarkeit erheblich. Da sich Spannlitzen während des Zugversuchs aufgrund ihrer schraubenförmigen Geometrie entwinden, kommt es in Verbindung mit einer inhomogenen Klemmung häufig zum Bruch in unmittelbarer Nähe des Probenhalters. Die Folge sind ungültige Prüfungen. Zudem ließ das Bruchverhalten bisher keine vollständige Daten­erfassung mit mechanischen Dehnungsmessern zu. Sie wurden beim Bruch der Litze häufig in Mitleidenschaft gezogen und mussten rechtzeitig abgenommen werden.



Für das sichere Klemmen der Probe kommen spezielle Spannbacken mit einer verlängerten Klemmfläche zum Einsatz. Durch den Einsatz von beidseitig schließenden Hydraulik-Probenhalter kann der Spanndruck individuell angepasst und somit Klemmbrüche vermieden werden. Darüber hinaus erfordert die Bestimmung der Dehnung aufgrund der Art des Probenbruchs eine kontaktlose Dehnungsmessung. Ein mechanischer Extensometer würde beim Probenbruch beschädigt werden. Ideal geeignet ist daher für die Litzenprüfung das berührungslose Extensometer lightXtens welches für Anfangsmesslängen bis zu 900 mm eingesetzt werden kann.

