Die Customer Week Austria vom 7. bis 10. Juni 2022 bietet in drei modular aufgebauten Veranstaltungen einen umfassenden Überblick über Fortschritte in der Prüftechnik für die additive Fertigung und Hochtemperaturanwendungen. Der Gastgeber der Veranstaltungsreihe ist der Prüfmaschinenhersteller ZwickRoell. Man darf sich auf ein attraktives Rahmenprogramm freuen:



Hochtemperaturtage

Den Auftakt bilden die Hochtemperaturtage am 7. und 8. Juni bei ZwickRoell in Fürstenfeld. Praxisnahe englischsprachige Vorträge und spannende Workshops vermitteln Einblicke in die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich der Hochtemperatur- und Zeitstandsprüfung sowie der thermodynamischen Ermüdungsprüfung und der berührungslosen Dehnungsmessung.

Industry Day

Weiter geht es mit dem ZwickRoell Industry Day am 9. Juni im Kuppelsaal der TU Wien. In den Vorträgen und der begleitenden Ausstellung stehen additive Fertigungs- und Prüftechnologien für sichere Produkte und Prozesse im Mittelpunkt. Die limitierten Plätze der kostenfreien Veranstaltung erfordern eine zeitnahe Anmeldung.

Academia Day

Den Abschluss bildet am 10. Juni der 11. Academia Day, ebenfalls an der TU Wien. Schwerpunktthema ist die Verknüpfung von Mikrostruktur mit makroskopischen Eigenschaften. Mit der Verleihung des ZwickRoell Science Awards steht am Nachmittag ein zusätzliches Highlight auf der Agenda.

Härte Symposium

Auch außerhalb Österreichs bietet sich im Juni die Gelegenheit für den Austausch mit Akteuren aus Wissenschaft, Forschung und Industrie. So zum Beispiel auf dem ZwickRoell Härte Symposium am 22. Juni in Ulm, auf dem sich alles um Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und neuste Technologien in der Härteprüfung dreht.





Anmeldungen unter: www.zwickroell.com/customerweek