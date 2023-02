Staub verursacht in der Industrie weltweit mit die höchsten Kosten aufgrund abrasiven Verschleißes von Maschinen durch kleine Partikel, die oft härter sind als Stahl, durch Stillstand von Maschinen zu Reinigungszwecken oder durch minderwertige Produkte und ein Verfehlen von Qualitätsstandards.



Darüber hinaus kann Staub eine Ursache für das Auftreten von technischen Problemen sein, etwa überhitzende Elektronik, eingeschränkt funktionierende Sensoren oder reduzierte Förderleistung aufgrund einer behinderten Luftströmung zum Gebläse. In geschmierten oder geölten Gelenken, Kugellagern oder anderen beweglichen Maschinenteilen vermischt sich Staub gern mit Schmieröl und erzeugt einen schmirgelpapierartigen Film, wodurch sich die Abnutzung drastisch erhöht.



In Offsetdruckereien können brennbare Stäube wie Druckbestäubungspuder auf Stärkebasis und Papierstaub zum Sicherheitsrisiko werden, wenn zum Beispiel Staubablagerungen in der Maschine aufwirbeln und sich das Staub-Luft-Gemisch an einer heißen Oberfläche oder an einem elektrischen Funken entzündet.

Adhäsion in der Verpackungs-, Film- und Folienproduktion

Die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff-Folien, Filmen, Laminaten und Blistermaterialien zieht große Mengen von Staub an. Der Grund: durch Reibung im Verarbeitungsprozess laden sich insbesondere synthetische Materialien elektrostatisch positiv oder negativ auf, abhängig von ihrer Zusammensetzung. Staubpartikel, die sich mit Luftströmen bewegen, nehmen durch den Kontakt mit verschiedenen Gegenständen ebenfalls eine positive oder negative Ladung an. Nach dem physikalischen Coulomb-Gesetz werden positiv geladene Partikel von negativ geladenen Gegenständen angezogen und umgekehrt. Je näher sich die Moleküle kommen, desto stärker ist diese Adhäsion genannte Anziehungskraft. Deshalb haftet Staub besonders gut auf glatten Oberflächen wie Folien oder Filmen, so diese elektrostatisch geladen sind.

Doch auch in der Halbleiterfertigung, der Automobilindustrie, in Lackierereien oder der medizintechnischen Produktion führt elektrostatisch geladener Staub, der an den in der Herstellung befindlichen Produkten haften bleibt, zu Mängeln im Erscheinungsbild oder gar Funktionsstörungen.

In der Pharmaindustrie führen elektrostatische Aufladungen, die durch Reibung bei der Mischung, Befüllung oder Tablettierung entstehen, zu einer zusätzlichen Staubanziehung und somit zu einer ungewollten Verunreinigung von Medikamenten und Pharmaprodukten.