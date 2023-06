„Die aktuell in Fahrzeugen eingebauten Batterien haben in zehn bis 15 Jahren ihr Lebensende erreicht. Dieses Zeitfenster gilt es zu nutzen, um die entsprechenden Recyclingkapazitäten zu errichten“, sagt Steffen Haack, Vorstandsvorsitzender der Bosch Rexroth AG. Mit der Battery Lifecycle Company arbeitet man an Europas erster voll automatisierten Anlage zu Entladung und Demontage von Batteriemodulen. Die spezifische Hard- und Software für das Recycling stammt aus dem kürzlich erweiterten Fertigungsequipment für die Batterieproduktion von Bosch.