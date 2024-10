Automatisierungslösungen waren und sind ständiger Begleiter beim Kauf von MILLTURN Komplettbearbeitungszentren. "Die Integration ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Turn-Key-Anbieter und ein starkes Signal unser Bestreben der Technologieführerschaft weiter auszubauen. WFL hat sich das Ziel gesetzt, die Zukunft der Fertigung aktiv mitzugestalten, indem sie intelligente, vernetzte und effiziente KI-basierte Lösungen entwickelt. Diese Verschmelzung ist ein wichtiger Baustein in dieser Strategie und ein Beweis für das Engagement von WFL, Innovationen voranzutreiben und ihren Kunden stets die besten Lösungen zu bieten“, ist sich die Geschäftsführung mit CEO Norbert Jungreithmayr, CTO Günther Mayr, CFO Stefan Hackl und COO Franz Schön einig.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1984 hat sich FRAI als innovativer Anbieter in der Automatisierungsbranche etabliert. Die Integration in WFL ermöglicht es FRAI, ihre Technologien einem breiteren Markt zur Verfügung und sich neuen Herausforderungen zu stellen. „Die Verschmelzung der Unternehmen steht für mehr als nur für eine geschäftliche Transaktion. Es ist eine strategische Partnerschaft, die das Beste aus beiden Welten vereint“, betont Franz Plasonig, bisheriger Geschäftsführer von FRAI und nun Vice President Automation und Prokurist bei WFL. WFL bringt jahrzehntelange Expertise im Bereich des Maschinenbaus und der Zerspanungstechnik mit, während FRAI modernste Automatisierungslösungen liefert. Mit vereinten Kräften sind die Unternehmen gemeinsam in der Lage, umfassende und maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kund*innen anzubieten, die den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht werden. Beide Unternehmen stehen für herausragende Technologie, Zuverlässigkeit und Qualität.