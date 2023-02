Mehrere Schießeinheiten nebeneinander

Eine weitere Herausforderung sei es, eine so große Sandmenge zum Schuss zu „fluidisieren“, wie der Geschäftsführer erklärt: „Die Schussluft muss den Sand durchdringen und eine Zwei-Phasen-Strömung aus Sand und Luft erzeugen, damit der Sand in den Kernkasten gefüllt werden kann“. Die MitarbeiterInnen von Laempe bauten dazu mehrere Schießsysteme nebeneinander in die LHL200-1700. Dies sei ein entscheidender Aspekt bei der Auftragsabteilung gewesen. „Die Formfüllung und die Verdichtung waren bei den Schussversuchen hervorragend“, meint Wintens stolz. Eine weitere technische Besonderheit der Maschine ist, neben der Parallelanordnung von vier Schießeinheiten, der automatische Werkzeugwechsel mit einer Reinigungsstation, die den Oberkasten um 90° dreht und ihn so in der aufrechten Position bedienerfreundlich für Wartung und Reinigung bereitstellt.Je größer die Maschine, desto größer ist in diesem Fall auch deren Effizienz, was in Zeiten des Fachkräftemangels sehr von Vorteil sein kann. Wintens erläutert diesen Schluss folgendermaßen: „Maschinen dieser Größe können bisher im Handformverfahren hergestellte Kern- und Formteile verstärkt ersetzen. Aus mehreren Stunden Handformzeit werden Minuten beim Kernschießen“.

Nächster Schritt: Verschiffung

Nach den baulichen Herausforderungen folgen nun die logistischen. Damit die LHL200-1700 bald in China montiert werden dort ihre Dienste verrichten kann, wird sie in über 30 Packstücke zerlegt. Verpackt werden diese Stücke teilweise in Containern, teilweise in großen Seekisten. Zum Teil müssen diese mit Sondertransporten zum Hafen gefahren werden. Und von dort geht es bis zum Gelben Meer.