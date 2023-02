Über WECO Contact GmbH

Die WECO Contact GmbH ist ein Hersteller von Verbindungselementen für die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik. . Das Vertriebsnetz der WECO Contact GmbH erstreckt sich über 56 Länder. Das Produktangebot umfasst rund 17.000 unterschiedliche Artikel. Die hohe Innovationsfähigkeit zeigt sich vor allem in den einzigartigen SMD-Baureihen für die reine Oberflächenmontage.

Die neue Verbinderleisten-Serie 408

Die WECO Contact GmbH stellt die Verbinderleisten-Serie 408 vor. Die Produktreihe ist in 1- bis 12-poligen Ausführungen erhältlich und eignet sich für den Einsatz in Messgeräten, Kühlschränken und in der Kabelkonfektion. Unterschiedliche Gehäusetypen und Flachstecker bieten dazu vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Ferner sind keine Basiseinheiten wie beispielsweise Platinen oder Gehäuse für den Einsatz notwendig, sondern es kann eine schnelle und flexible Kupplungs-Verbindung erzeugt werden. Diese ist, durch ihre geringe Bauhöhe und die großen Luft- und Kriechstrecken, besonders für schwer zugängliche Bereiche geeignet.