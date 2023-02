Die neuen Klemmleisten von WECO bieten laut Hersteller optimale Isolationseigenschaften und sollen korrosions- und alterungsbeständig sein. Mit der Serie 329 sind erstmalig Ströme von bis zu 125 Ampere möglich – derzeit handelsübliche Lösungen sind auf 85 Ampere beschränkt. Das Unternehmen mit Sitz in Hanau führt aktuell als einziger Hersteller somit ein komplettes Angebot von Klemmleisten mit Leistungen von 17 bis 125 Ampere im Portfolio.



In industriellen Anwendungen und der damit verbundenen Automatisierung spielt die elektrische Verbindung zur multifunktionalen Steuerung von Maschinen und Antrieben eine zentrale Rolle. Für einen reibungslosen Betrieb ohne Ausfallzeiten sind makellose, stoßfeste, langlebige sowie korrosionsbeständige Klemmverbindungen notwendig.



Die Klemmleisten mit Schraubanschluss werden aus vernickeltem Messing gefertigt und halten Temperaturen von -30 bis +120 Grad stand. KundInnen von WECO können die neuen Produkte mit Schraubanschluss in 1- bis 12-poligen Ausführungen bestellen. Klassische Einsatzgebiete finden sich in der Automobilindustrie, in Motoren, Leitungsverbindungen oder allen anderen Arten von Verbindungen mit großen Strömen.