Über Dürr Systems

Das Technologie-Unternehmen Dürr Systems AG ist ein internationaler Marktführer für schlüsselfertige Lackier- und Endmontageanlagen sowie der dazu erforderlichen Maschinen- und Robotersysteme. Zu den Hauptmärkten zählen global die Automobilindustrie und deren Zulieferer. Außerdem bietet Dürr Systems AG für zahlreiche Branchen Systeme zur Abluftreinigung und Lackiertechnik. Eine zentrale Position nimmt die Abteilung „Spanende Fertigung“ ein, welche für die Bearbeitung sowohl von Komponenten für die Produktion als auch von Bauteilen für die Entwicklung und den Versuch zuständig ist. Folglich gilt es hier nicht nur eine hohe Teilevielfalt zu bewältigen, sondern die Teile den jeweiligen internen Kunden auch zeitnah zur Verfügung zu stellen.

Herausforderungen in der Produktion

Um die Vielfalt an Fräsbearbeitungen sowie den höchst unterschiedlichen Stückzahlen leistungs- und termingerecht zu bewältigen, setzt man in der Fräsbearbeitung unter anderem auf 4- und 5-Achsen-CNC-Bearbeitungszentren, die alle mit Paletten-Automation oder mit größeren Paletten-/Werkstück-Magazinen versehen sind. Je nach Werkstücken, die aus Aluminium, Titan, rostfreier Edelstahl und POM gefertigt werden, betragen die Maschinen-Laufzeiten wenige Minuten bis hin zu drei Stunden.

Eine weitere Herausforderung stellen die 800 Werkstück-Varianten und die stark schwankenden Stückzahlen zwischen 1 und 200 pro Charge dar. So gibt es zum Beispiel Werkstücke, die in 60 Ebenen mit bis zu 70 verschiedenen Werkzeugen zu bearbeiten sind. Daraus wird schnell ersichtlich, welche hohen Anforderungen die Werkstück-Spanntechnik, hinsichtlich optimaler Zugänglichkeit bei der mehrachsigen Komplett-/Simultanbearbeitung, erfüllen muss.

Gressel hilft aus: centros & gredoc

Je nach Komplexität des Werkstücks setzt man deshalb für die Präzisions-Bearbeitung wahlweise auf selbst entwickelte Sonderspannmittel sowie verstärkt auf standardisierte Spanntechnik von leistungsfähigen Lieferanten. Dazu zählt seit Jahren der Schweizer Spezialist für Werkstück-Spanntechnik und Automation, die Gressel AG in Aadorf. Im Jahr 2006 mit Zentrischspannern der Baureihe centros gestartet, führten die guten Erfahrungen dazu, weitere BAZ sukzessive mit neuen Zentrischspannern centrinos, verschiedenen Systembacken, und weitergehend mit dem mechanischen Nullpunkt-Spannsystem gredoc auszurüsten. Nun ist es in der Praxis machbar, hoch flexibel die unterschiedlichen Spannlösungen auf verschiedenen BAZ einzusetzen.